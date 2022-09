Viola in Prestito: gioia per Fruk, convocato nell’U21 croata

Fruk nella lista per Croazia-Danimarca, spareggio verso EuroU21

Toni Fruk può festeggiare la convocazione nella selezione U21 croata. Il classe 2001, ancora di proprietà della Fiorentina, fa parte della lista del Ct Igor Bišćan per lo spareggio contro la Danimarca per l'accesso al prossimo Europeo Under 21.