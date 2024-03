UNDER 18: il punto sul campionato nazionale

Il torneo Under 18 è nato per realizzare un campionato intermedio fra gli Under 18 e la Primavera, sono iscritte 17 società, quindici di A e due di B che si affrontano in un singolo girone. Le prime due squadre in classifica saranno ammesse direttamente alla fase finale a quattro, mentre quelle dalla terza alla sesta passeranno dai play off. Si affronteranno 3° vs 6° e 4° vs 5° in partita unica, le due vincenti raggiungeranno le prime due della classe e daranno vita alle due semifinali e successivamente alla finale. Le partite saranno disputate in campo neutro.