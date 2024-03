Primavera TIM Cup, al via la prevendita per la finale Fiorentina-Torino

NB: si consiglia ai sostenitori della Fiorentina di acquistare i settori Tribuna Numerata A e/ Poltrona Gold A (ingresso TRIBUNA KIDS); ai sostenitori del Torino di acquistare i settori Tribuna Numerata H e/ Poltrona Gold C (ingresso TRIBUNA CENTRALE). Vendita allo stadio il giorno della partita. Le casse stadio rimarranno CHIUSE. Il giorno della partita è possibile acquistare online e presso i punti vendita fino al termine della gara.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.