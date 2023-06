Dopo l'addio di Alberto Aquilani (per lui in arrivo l'ufficialità in Serie B), la Fiorentina è alla ricerca di un tecnico per la propria Primavera. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, i viola starebbero proseguendo con Pasquale Luiso, il "toro di Sora" in uscita dalla panchina della Juve Stabia Primavera. Sull'ex centravanti, però, spunta anche l'interesse di una "prima squadra" di Serie C, la Fermana.