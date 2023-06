Sky ufficializza: Aquilani sarà il nuovo allenatore di un club di Serie B

Gianluca di Marzio, noto giornalista di Sky, ufficializza su Twitter la nuova avventura dell'ormai ex tecnico della Primavera gigliata. Alberto Aquilani sarà il nuovo allenatore del Pisa. La società toscana, che questa stagione si è vista sfumare l'opportunità di giocarsi i playoff all'ultima giornata, punterà quindi sul tecnico romano per provare a raggiungere una Serie A che manca ormai da troppo tempo. Il tecnico firmerà un biennale che lo legherà contrattualmente ai toscani fino alla stagione 2024-2025

Nuovo inizio

Per Aquilani, quella in nerazzurro, sarà la prima esperienza tra i professionisti dopo i fortunati anni alla guida della Primavera viola conditi da numerosi trofei. E chissà se Pisa non potrà rappresentare anche un'occasione per alcuni giovani viola di andare in prestito a "farsi le ossa" sotto la guida di un tecnico amico.