C’è gloria per Pierozzi: il “Viola in Prestito” trova il primo sigillo tra i Pro

Edoardo Pierozzi sta vivendo la sua prima stagione tra i professionisti, dopo la lunga trafila delle giovanili vissuta con la Fiorentina. Oggi per il classe 2001 è stata una giornata di quelli difficile da scordare, con il primo sigillo con la maglia della Pistoiese e di conseguenza fra i prof. Rete che per di più ha deciso il derby con il Pontedera al 94′ di gioco. Una vittoria che è ossigeno puro per gli arancioni che si tirano fuori dalle sabbie mobili della classifica, nel girone A di Lega Pro.

Su Numericalcio tutto sul calciomercato, Serie A, CL, EL, calcio femminile e non solo