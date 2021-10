Serra: “Fiorentina Femminile da metà classifica, non può competere con la Juve”

Katia Serra lancia l'allarme: "Dall'esterno quello che percepisco è che l'obiettivo societario non sia molto chiaro"

Katia Serra, ex giocatrice oggi commentatrice sportiva, ha parlato della Fiorentina Femminile a Radio Bruno: "Tranne la sconfitta di Napoli, che è stato uno scivolone importante, gli altri risultati hanno rispettato i pronostici. La squadra viola non può competere per un posto in Champions, non è all'altezza di Sassuolo, Juventus, Roma e Milan".