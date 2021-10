Femminile – Piemonte verso l’addio alla Fiorentina? Su di lei tre club

Martina Piemonte è stata poco utilizzata da coach Panico e potrebbe dire addio alla Fiorentina nella sessione invernale di mercato

Martina Piemonte potrebbe lasciare la Fiorentina nel prossimo mercato di riparazione. L'attaccante aveva rinnovato il contratto in estate, con l'intenzione di riscattare una stagione travagliata da molti problemi fisici. La classe '97 non fa parte dei piani della coach Panico che non l'ha utilizzata nelle prime giornate di campionato. Piemonte potrebbe approdare al Como, in Serie B, che si è già fatto avanti. Inoltre - riporta Tuttocalciofemminile - sulla giocatrice ci sarebbero anche Empoli e Sampdoria.