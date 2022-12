Fiorentina Femminile: un ritorno di fiamma per Sabatino?

Aria di cambiamenti in casa Fiorentina Femminile? Secondo Sassuolonews, si. Le neroverdi, infatti, starebbero pensando ad un ritorno di Daniela Sabatino, con l'attaccante della Fiorentina (capocannoniera nello scorso campionato), che potrebbe valutare così un'offerta della sua ex squadra. Attenzione però: oltre al Sassuolo altre squadre stanno chiedendo informazioni, e quindi la trattativa per un suo ritorno in Emilia-Romagna non è affatto scontata.