Fiorentina Femminile, nel mirino due giocatrici della Juventus

Aspettando l'ufficialità della nuova guida tecnica, che, salvo sorprese, sarà Sebastian de la Fuente , in arrivo dal Como, la Fiorentina Femminile inizia a monitorare il mercato. Due profili, entrambi di proprietà della Juventus, sono finiti nel mirino del club viola per rinforzare l'attacco.

Si tratta di Agnese Bonfantini, classe 1999, e Chiara Beccari, classe 2004. Lo riporta Tuttocalciofemminile. Bonfantini ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito alla Sampdoria, segnando sette reti in undici presenze di campionato. Beccari, invece, è stata agli ordini di de la Fuente a Como, siglando cinque reti in sedici presenze e riuscendo anche a esordire in Nazionale maggiore.