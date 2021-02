Femminile: con l’Inter è da dentro o fuori, Sabatino &co cercano l’impresa

“Una gara da dentro o fuori”. Così Tuttosport descrive la partita fra Fiorentina ed Inter, valida per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. Del resto le ragazze di Cincotta non hanno grandi alternative, dopo aver perso 2-0 l’andata dei quarti di Coppa Italia. Alle 12.30 al “Franchi” per superare il turno servirà realizzare almeno tre reti: «Ci aspetta una sfida difficile – ammette Cincotta – per ribaltare il risultato dell’andata servono calma, coraggio e lo spirito mostrato in Champions». Il tecnico viola deve fare i conti con molte defezioni, ma dovrebbe recuperare almeno Claudia Neto. A Milano le nerazzurre vinsero con Bartonova e Møller, in campionato la Fiorentina si impose 3-2: a segno anche Sabatino, che ha già trafitto l’Inter tre volte.

–> Segui con noi la diretta testuale della gara del “Franchi”: Fiorentina-Inter live dalle 12:30