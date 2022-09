Boquete: “Quest’anno tutto diverso, Panico non era un problema”

Tre continenti, otto campionati diversi, Veronica Boquete è una giramondo del pallone e una vincente, con alle spalle una Champions e due scudetti vinti in Germania e Svezia. La spagnola classe '87, dopo una stagione difficile in maglia viola, racconta a Repubblica come quest'anno sia cambiato tutto: "A volte hai bisogno di un reset, adesso puntiamo ad entrare nelle prime cinque". Il problema dunque, non era l'allenatrice Panico, confermata in estate: "Il tempo e i risultati le stanno dando ragione. Quest’anno abbiamo iniziato con un’altra energia. E lei è al top, come quando era calciatrice". E l'inizio incoraggiante dimostra che le ragazze viola vogliono tornare a brillare: "Vogliamo far capire che la Fiorentina vuole tornare lassù in alto".