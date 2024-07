Altra cessione per la femminile, saluta Mijatovic: “Tempo di nuove sfide”

La Fiorentina Fedmminile si rifà il look davanti, per adesso sono già due partenze per il reparto offensivo di De La Fuente

In questi giorni si sta parlando di come la Fiorentina debba ricostruire la rosa dopo le partenze di molti giocatori. Anche la formazione femminile però dovrà cambiare pelle in attacco, dopo la partenza della Hammarlund oggi ha salutato un'altra calciatrice gigliata. Milica Mijatovic lascerà la squadra, come ha annunciato sui propri social, dopo 2 anni e mezzo in Toscana: