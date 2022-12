Montella, l’ultimo saluto a Mihajlovic: “Uomo sensibile con la corazza pubblica”

Non solo la vecchia dirigenza della Fiorentina: anche l'ex tecnico viola Vincenzo Montella era presente alla camera ardente allestita per Sinisa Mihajlovic. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a tuttomercatoweb: "Con la famiglia di Sinisa ci conosciamo da 25 anni. Voglio ricordarlo come combattente e uomo di valore. Sono subentrato a lui in quattro società, non c'era una persona, dai magazzinieri al presidente, che parlasse male di lui. È successo a Catania, alla Fiorentina, alla Sampdoria e al Milan".