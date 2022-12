Mihajlovic, ADV alla camera ardente: “Persona speciale”. Presenti altri ex viola

Tante le personalità accorse in mattinata e nel primo pomeriggio a Roma per l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, scomparso due giorni fa a soli 53 anni dopo una lunga lotta contro una terribile malattia. Anche gli ex dirigenti viola Andrea Della Valle, Pantaleo Corvino e Mario Cognigni, oltre Vincenzo Montella, erano presenti oggi alla camera ardente allestita per l'ex giocatore ed ex tecnico di Inter, Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Torino e Milan.