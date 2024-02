Mencucci scherza: “Quattro punti, la Fiorentina mi vuole ancora bene”

La partita? "La Fiorentina mi vuole bene, a me che sono di Firenze, ci ha dato quattro punti che sono importanti per la nostra salvezza. È stata una partita al cardiopalma, nel primo tempo potevamo stare 3-0 per noi. Poi con la rimonta subita, ho rivisto i fantasmi della sconfitta di Genova la settimana prima, pensavo si ripetesse il copione. Un finale in questo modo non me lo sarei mai immaginato. Il cuore è stato messo alla prova per tutti, (non solo per il tifoso e Corvino ndr)".