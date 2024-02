Sticchi Damiani e Corvino e il 3-2 alla Fiorentina: “Emozioni per cuori forti”

Stamattina a Lecce è andata in scena una conferenza stampa congiunta della dirigenza, per fare il punto sul mercato di gennaio, due giorni dopo la vittoria sulla Fiorentina. E commentando la rimonta nei minuti finali contro i viola, Pantaleo Corvino ha raccontato: "Un tifoso al bar stamattina mi ha detto “Direttore, così ci salta il cuore” ed io gli ho risposto alzando la maglietta e mostrandogli ed indicando che ho 4 bypass. Figuratevi se vorrei soffrire o vorrei che tutto fosse più semplice, ma non è così e bisogna fare il massimo con ciò che si ha e per ciò che viene chiesto. Per poi essere giudicati".