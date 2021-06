Malusci: “Confermerei Ribery e Callejon. Pezzella e Milenkovic? Solo se…”

Così l'ex difensore viola: "Alle giuste condizioni terrei tutti e quattro. Lirola? A me è sempre piaciuto, è da valutare"

Malusci prosegue: "Lirola? A me è sempre piaciuto. Non ha fatto vedere quello che aveva fatto a Sassuolo, qua non ha reso. Però io lo valuterei. Ribery e Callejon? Ribery sta aspettando la Fiorentina: uno come lui all'interno di uno spogliatoio non può fare altro che bene. Se non ha grosse pretese può rimanere. Lo stesso vale per Callejon, con un modulo più adeguato alle sue caratteristiche".