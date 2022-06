Lirola, luna di miele finita: il Marsiglia vuole già liberarsene

La dirigenza dell'OM imputa a Lirola uno scarso impegno e il terzino spagnolo è nella lista dei sacrificabili di Sampaoli

Ricordate l'hashtag #FreeLirola? Messo in circolo dai tifosi del Marsiglia che la scorsa estate chiedevano a gran voce il riscatto di Pol Lirola dalla Fiorentina. La luna di miele tra lo spagnolo e l'Olympique Marsiglia è durata una sola stagione, col rapporto coi tifosi precipitato ai minimi storici. Se ne occupa footmercato.net, che lo inserisce tra i giocatori messi sul mercato dal presidente Pablo Longoria. La cessione avrebbe l'avallo del tecnico, Jorge Sampaoli, che lo ha provato in varie posizioni in stagione senza mai restarne soddisfatto. Inoltre al terzino spagnolo viene imputato uno scarso impegno, proprio dal momento in cui è diventato totalmente di proprietà dell'OM.