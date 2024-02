FOTO – C’è un po’ di Fiorentina in questa cena: che rimpatriata!

Dario Dainelli, Alberto Gilardino e Alessandro Diamanti. Messi insieme fanno oltre trecento presenze e settantatré reti con la maglia della Fiorentina. Ma soprattutto sono grandi amici e questa sera si sono riuniti a cena, approfittando del periodo in Italia di Alino, tornato momentaneamente in patria per disputare il Viareggio con il suo Melbourne City. Con loro anche un altro ex giocatore di Serie A come Francesco Valiani, che oggi fa il viceallenatore proprio alla Fiorentina nella Primavera femminile.