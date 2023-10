Festa a Tavarnuzze per la reunion degli Allievi viola tricolori del 1989. Le foto

Nonostante i 34 anni passati da quella fantastica stagione, che li vide protagonisti e vincenti su tanti fronti come mai è successo nella storia gigliata a livello giovanile, i ragazzi dello scudetto viola del campionato Allievi 1988-89 hanno mantenuto intatto quello straripante entusiasmo anche durante la reunion tenutasi a Tavarnuzze venerdì 6 ottobre presso il ristorante del campo sportivo dell'Impruneta-Tavarnuzze. Guidati a capotavola dal loro tecnico Claudio Piccinetti, hanno partecipato alla cena degli ex tricolori Agostini, Antinori, Basciu, Degl'Innocenti, Del Lama, Fantini, Malusci, Sassoli e Soatto, oltre allo storico massaggiatore Alberto Benesperi. Durante la serata l'ex tecnico Piccinetti (già campione d'Italia con la Fiorentina allievi da giocatore nel 1968 ed attuale direttore tecnico dell'Impruneta-Tavarnuzze) ha ringraziato ed omaggiato con encomi uno ad uno i protagonisti di quella irripetibile stagione, causando anche genuine commozioni e piacevoli stupori (soprattutto in Sassoli). Non sono mancati gli aneddoti riguardanti Renato Ballerini, figura di riferimento del settore giovanile viola per 40 anni, a cui è dedicato un importante torneo che si svolge nel mese di giugno. Ricordiamo che diversi di quei "campioncini" riuscirono, in seguito, a trovare spazio anche nella prima squadra gigliata. Tra i presenti alla serata citiamo, tra gli altri, anche un altro ex viola dai grandi trascorsi nelle giovanili come Italo Florio e lo storico magazziniere Saverio Guzzo.