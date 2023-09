Abdelhamid Sabiri trova il primo gol in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Feiha

Abdelhamid Sabiri alla seconda partita con la maglia dell'Al Feiha trova il primo gol in Arabia Saudita. Nella giornata di oggi Sabiri ha segnato la rete del definitivo 3-1 nella partita vinta dai suoi contro l'Al Riyad. Con questa vittoria l'Al Feiha raggiunge l'ottavo posto con nove punti in sette partite giocate. Il giocatore marocchino è in prestito con diritto di riscattodalla Fiorentina.