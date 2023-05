Ex viola – Il DS Martini conquista un altro titolo con la SPAL Femminile

Se vincere è difficile, ri-vincere lo è ancora di più. E Mattia Martini, evidentemente, sa bene come si fa. Dopo la Supercoppa Italiana conquistata con il Brescia, la Liga vinta con l'Atletico Madrid e dopo la Coppa Italiadi Eccellenza alzata al cielo con la SPAL il giovane DS toscano ha fatto proprio anche il campionato con le estensi, conquistando la promozione in Serie C con un turno d'anticipo. Un titolo lo stesso che fa diventare il giovane ex manager del tecnico della Fiorentina Women's Sauro Fattori (anch'egli ex gloria della SPAL) il direttore al femminile più vincente di sempre della piazza ferrarese. Si pensi che a Firenze, prima del suo approdo a Verona, contribuì alla strutturazione della rosa che si sarebbe poi laureata campione di Italia. Un titolo per Mattia Martini che va ad arricchire la sua già importante bacheca e che dimostra l'ottima qualità del calcio toscano e del livello tecnico della nostra regione.