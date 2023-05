Carnasciali: “Stasera bisogna giocare senza paura. Conterà l’aspetto mentale”

Daniele Carnasciali, ex difensore viola, ha parlato oggi su Radio Bruno di Fiorentina-Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

"Le finali vanno giocate senza paura. Le scelte dell'allenatore difficilmente si possono contestare perché lui vede tutti i giorni come stanno i giocatori. In una finale conta comunque non solo l'aspetto fisico, ma soprattutto quello mentale. Alla fine la parola spetta sempre all'allenatore ed alle sue scelte. Un giocatore può anche andare a dirgli che vuole giocare, ma alla fine la responsabilità spetta al tecnico, il quale stasera sarà molto importante".