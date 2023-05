Baiano: “Siamo realisti: Fiorentina sfavorita. Ecco chi farei giocare”

"Bisogna essere realisti, siamo sfavoriti, però in una partita secca può capitare di tutto. Quando si scende in campo si parte da 0-0. Non è un campionato dove i valori vengono fuori sulla lunga distanza, ma una partita secca. L'Inter ha dimostrato sulla carta di esser superiore alla Fiorentina. La differenza nelle grandi squadre sta nella rosa competitiva e nella panchina lunga. Va fuori Dzeko ed entra Lukaku. Hanno una rosa attrezzata per arrivare alla fine di tutte le competizioni che affrontano. La partita di stasera? All'inizio mi aspetto due squadre che si studiano, poi a seconda degli episodi mi aspetto una scossa".