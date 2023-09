Amrabat, in Premier diventa un caso. Ten Hag: “Nessun conflitto di interessi”

L'avventura di Sofyan Amrabat a Manchester non è iniziata nel migliore dei modi. In Premier è diventato un caso anche per altri motivi rispetto all'infortunio

L'avventura di Sofyan Amrabat a Manchester non è iniziata nel migliore dei modi. Il giocatore infatti è arrivato infortunato e non ha giocato neanche un minuto con la maglia dei "Red Devils". Negli ultimi giorni però un altro caso che coinvolge il marocchino ha scosso la Premier League. La Sports Entertainment Group, agenzia che ha curato il passaggio del marocchino al Manchester United è lo stesso gruppo che cura gli interessi di Ten Hag e Hojlund e questo ha fatto emergere non pochi dubbi sulle suddette operazioni. Il tecnico dello United oggi ha parlato in conferenza stampa proprio di questo argomento: