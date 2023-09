Ten Hag, chi pensavi di fregare? Cosa si nasconde dietro l’arrivo di Amrabat

Un nuovo caso scuote la Premier, in particolare il Manchester United. A riportalo è il Daily Mail che sottolinea come dietro l'arrivo di Amrabat e Hojlund ci sarebbe l'agenzia Sports Entertainment Group di Kees Vos. Il caso vuole però, che quest'ultimo sia anche l'agente dell'allenatore Ten Hag. Secondo la stampa inglese, la dirigenza del Manchester United sarebbe preoccupata e non poco dal potere decisionale che l'agenzia starebbe prendendo all'interno del club, soprattutto per il mercato. Per adesso il club inglese preferisce non rilasciare dichiarazioni, ma la situazione suscita molto sospetto.