Voglia di Fiorentina: tanti tifosi viola a San Siro per sostenere la squadra

Fiorentina chiamata alla difficile prova di San Siro, contro l'Inter. Il tifo viola non farà mancare il proprio apporto

Sale l'attesa per la partita in programma domani pomeriggio a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi. La Fiorentina a caccia di punti preziosi per l'Europa sfida i campioni d'Italia in carica, obbligati a dare un segnale forte in cima alla classifica dopo le ultime settimane affatto brillanti.