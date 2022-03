S. Inzaghi: “Fiorentina squadra di valore e in salute, ma ci siamo preparati”

Il tecnico nerazzurro: "Abbiamo lavorato in questi giorni per farci trovare pronti sapendo che avremo di fronte un avversario di assoluto valore"

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, Simone Inzaghi ha presentato il match ai microfoni di Inter TV. Queste le parole del tecnico nerazzurro: "Senza dubbio in questo periodo c’è la sensazione di avere raccolto meno di quello che si sarebbe meritato ma c’è la voglia giusta. In questi giorni i ragazzi hanno lavorato molto bene, c’è tantissima voglia di tornare in campo e si dovrà farlo con grandissima intelligenza e lucidità".