VN – Scarnati: “Italiano, ora c’è anche sano cinismo. Con il Milan bella partita”

Premiata in occasione della dodicesima edizione della manifestazione “Notte del Pallone Rosa" e del "Premio a Maria Nisticò” a Scandicci, la giornalista Donatella Scarnati ha parlato a Violanews: "Giocare a San Siro è complesso, squadra forte. Ma io ho visto giocare la Fiorentina e a me piace molto. Soprattutto mi piace molto Italiano. È uno degli allenatori, non detto da me, ma da tutti, che riesce a far giocare la squadra. E oltre a questo riesce ad essere anche cinico, quel sano cinismo che è fondamentale per raggiungere certi risultati. È riuscito a recuperare quei passi falsi e vincere contro il Bologna. Una vittoria fondamentale per la classifica e non solo. Ma sarà una bella partita".