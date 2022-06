VN – Demiral per il dopo Milenkovic? Contatti Fiorentina-agente

Attenzione al nome di Merhi Demiral per la difesa della Fiorentina, qualora dovesse davvero concretizzarsi la cessione di Milenkovic . La novità di giornata, a proposito del difensore turco classe '98, è che l'Atalanta ha rinunciato al diritto di riscatto e dunque il giocatore torna alla Juventus, detentrice del cartellino. Giovane ma già esperto (oltre 60 presenze in Serie A), Demiral potrebbe essere un profilo valido per la Fiorentina, anche se la valutazione di partenza è alta.

Secondo quanto raccolto da Violanews.com, nei giorni scorsi si sono registrati i primi approcci tra la Fiorentina e l'agente di Demiral. Che è Paolo Busardò, procuratore con cui i dirigenti viola vantano ottimi rapporti. Anche in questo caso - così come per Politano - siamo ancora alla fase di valutazione e dei sondaggi. La valutazione di Demiral è alta, perchè la cifra per il riscatto pattuita tra Juventus e Atalanta era di 20 milioni. Ma il giocatore non rientra nei piani bianconeri e il prezzo potrebbe calare. Sul giocatore c'è anche l'interesse del Newcastle che non lo considera però una primissima scelta in questo momento.