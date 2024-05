Terracciano, da Enschede a Brugge: le mani di San Pietro su questa folle corsa

Capitolo ventisette: il bis di Brugge

Sempre nel recupero, sempre a proteggere un pareggio che per la Fiorentina suona come una vittoria: alla ventisettesima partita europea per la banda Italiano in due anni, (trentunesima, se contiamo anche i quattro playoff contro appunto il Twente e poi contro il Rapid Vienna all'inizio di questa stagione), ecco un altro intervento da urlo di Terracciano, lesto ad andare giù sulla sua sinistra sulla conclusione deviata del capitano avversario Vanaken a Brugge. E' vero, non siamo in presenza di un portiere che verrà schierato nelle top 11 all time della Fioretntina; ma Pietro Terracciano la sua, di storia viola, l'ha già scritta e ad Atene può renderla leggenda.