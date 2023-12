Scouter Viola: Mou, dopo il portoghese c’è l’Italiano. Attenzione alle trappole

Bentornati nella nuova rubrica di Violanews.com, Lo Scouter. Il nome merita una spiegazione: lo scouter è una sorta di computer applicato davanti all'occhio sinistro di cui si servono i membri dell'esercito di Freezer nella saga di Dragon Ball, per conoscere il livello di forza dell'avversario. Come se fossimo noi il vostro scouter, vi forniremo un'analisi quanto più immediata possibile sulle avversarie della Fiorentina. Ogni fine settimana, fra il serio e il faceto. Oggi è il turno della Roma. I giallorossi per un motivo o per l'altro fanno sempre parlare di loro. Anzi, più che la Roma è Jose Mourinho il centro di tutto. Il portoghese divide, o lo ami o lo odi. E la sua Roma è lo specchio fedele di lui, una squadra scaltra, con esperienza e che ha sette vite, come i gatti. Italiano torna a Roma dove sembra essere colpito da una maledizione, non riesce mai a fare risultato . Ma i record, anche quelli negativi sono fatti per essere battuti no? Il tifoso viola se lo augura...

La Roma ha un'idendità riconoscibile a vista d'occhio. E sulla carta sembra proprio il tipo di avvresario fatto su misura per creare problemi alla Fiorentina. Difesa bassa, tanta densità davanti a Rui Patricio e sui cross. Combinazioni delle due punte e forza fisica sulla palle inattive. Tutte le caratteristiche che la viola soffre di più. In più c'è il fattore Olimpico, un qualcosa di mistico. I giallorossi sembrano essere pervasi da qualcosa di divino negli ultimi 15', soprattutto tra le mura amiche. Un po' come quando a scuola mancano pochi minuti, ma la lezione sembra non finire mai. Ecco quando gli avversari calano la Roma di Mou sale in cattedra. Più che zona Cesarini è la zona Mou. Su 27 gol stagionali ben 13 sono arrivati negli ultimi quarti d'ora, ovviamente è record. Così come in casa il rendimento dei capitolini è da Champions, con 16 punti in 7 partite. Mentre in trasferta sono arrivati solo 8 punti, Dr Jackie e Mr Hyde. Il tecnico portoghese dovrebbe schierare un 3-4-2-1, con Rui Patricio in porta. La difesa a 3 con Mancini(tenete a mente), Llorente e Ndicka. Una retroguardia fisica, non brava con i piedi e forte sulle palle alte. Gli esterni sono i punti deboli, Kristensen e Zalewskinon producono poco in attacco, due assist e un gol in due. Ci sarebbe anche Spinazzola ma si sono perse le sue tracce. A centrocampo dovrebbe tornare Pellegrini, che potrebbe essere il vero ago della bilancia della gara. Cristante e Paredes saranno il duo mediano, che però manca di dinamismo. Mentre Pellegrini potrebbe servire Lukaku e Dybala.