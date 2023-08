Rapid Vienna-Fiorentina, pagelle VN: errori e sprechi, Fiorentina così no!

NICO GONZALEZ 6: sulla sua testa la prima vera occasione della Fiorentina. Dialoga bene con Dodò e quando serve entra in mezzo al campo ad aiutare la squadra. La sua tecnica fa la differenza, in una partita davvero sporca.

BREKALO 4,5: lampi di tecnica, poi il nulla. Per un ruolo così importante per il modulo di Italiano, deve fare molto di più. Dopo Genova, altra gara incolore. Uno dei peggiori. DAL 57' SOTTIL: Italiano lo manda in campo per sfruttare la sua velocità e imprevedibilità. Trova qualche spunto, ma pecca di precisione.