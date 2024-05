Nico Gonzalez e il ricordo di Poznan: che la pressione sia la tua forza

"Voglio tornare ad essere il vero Nico". Queste le parole di Nicolas Gonzalez alla vigilia della sfida di Conference League dello scorso anno contro il Lech Poznan. E fu proprio così, perché l'attaccante argentino, in quella partita, si rivelò un vero e proprio protagonista nella vittoria per 1-4, con un gol e praticamente un assist (il suo tiro finì sul palo, il pallone sbatté sulla schiena del portiere e finì sui piedi di Cabral per il tap-in vincente). Oggi come all'ora, il numero 10 viola, dovrà cercare di ripetersi , vista l'importanza della gara in questione. Da quel momento in poi, tanto per ricordare, Nico fu decisivo in più di una partita. Tutti ovviamente si ricorderanno di come trascinò la Viola anche a Basilea, portandola con sé in finale di Conference League.

Mettiamo un po' di pressione

In questa stagione, dopo un inizio spettacolare a braccetto con Bonaventura, il 2024 si è trasformato in un incubo. Non solo per lui, ma per tutta la Fiorentina. Non solo ha smesso di segnare, ma sono tornati a galla problemi fisici che spesso lo hanno limitato. La rete nell'ultimo turno di Conference League, contro il Viktoria Plzen, sembra avergli ridato quella scintilla che tanto aspettava. Anche in campionato è tornato al gol nell'ultimo turno, nonostante sia subentrato soltanto nella ripresa, trovando due reti. Nico è un giocatore che in campo lascia sempre tutto, lo ha detto lui stesso, sia quando le cose vanno bene che non. In questo momento la sua classe e garra sudamericana possono e devono dare quel qualcosa in più alla Fiorentina, prendendosi la squadra sulle spalle. La finale di Conference League è dietro l'angolo, ma prima c'è da superare il giovane ma pericoloso Brugge (o Bruges come preferite). Ieri ha anche detto che la pressione lo sprona a fare sempre meglio, così come le critiche. Ecco, con questo articolo, la pressione viene messa volutamente, con la speranza che davvero, ancora una volta, il nostro 10 possa fare la differenza.