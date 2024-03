Nico c’è: rientro ok, ancora col Milan per “vendicare” quella mancata offerta

Italiano può sorridere: non si registrano problematiche relative agli impegni in Nazionale oltreoceano e al lungo viaggio per andare e poi tornare a Firenze, né per Gonzalez né per Beltran

Giovanni Zecchi Redattore 29 marzo 2024 (modifica il 29 marzo 2024 | 11:50)

Si avvicina la gara tra Fiorentina e Milan, uno dei match di cartello del sabato dalla 30esima giornata di Serie A: in casa viola l'interrogativo riguarda, come dopo ogni sosta per le nazionali, i rientri dei sudamericani, ma secondo quanto appreso dalla nostra redazione non ci sono problemi di fatica dovuti al lungo viaggio, per Nico Gonzalez così come per Lucas Beltran. Entrambi hanno ottime possibilità di giocare da titolari contro i rossoneri domani sera.