Il Gallo ritrova la Roma e Ranieri Paredes: stasera è bene usare la testa

Alzare la cresta

Da qui al fondamentale di cui parlavamo qualche riga sopra. Continuare a fare quello che la Fiorentina sta facendo meglio di tutti in Serie A: trovare la via del gol di testa. È la squadra che ne ha segnati in questa speciale classifica. Undici in totale, per l'esattezza. Addirittura tre a testa per gli argentini Martinez Quarta e Nico Gonzalez. Ad alimentare il dato in classifica c'è anche Ranieri con una rete, appaiato a Belotti. "Il Gallo", però - direte voi - ha segnato soltanto una rete con la maglia gigliata e l'ha fatto in scivolata. Nel 5-1 col Frosinone al Franchi in cui aveva inaugurato il tabellino dei marcatori. Belotti, infatti, non segna di testa in Serie A dalla prima giornata di questa stagione, quando vestiva ancora la maglia della Roma e realizzò una doppietta alla Salernitana. La seconda rete, per il 2-2 definitivo all'Olimpico, arrivò proprio su un suo stacco imperioso da corner in cui riuscì a battere Ochoa. Finora è stato sfortunato con la Lazio, dove il legno gli ha detto di no a Provedel battuto. Chissà che stasera, nel confronto con l'altra romana che conosce bene, non possa essere l'occasione giusta per alzare di nuovo la cresta.