Bucciantini: “Bicchiere pieno. Roma? Vorrei rivedere l’azzardo di Italiano”

"Il bicchiere è pieno. Quattro goal in trasferta in Europa sono un bel segnale, oltre ad un bel vantaggio per il ritorno. E poi soprattutto quelli servivano per vincere, non sono quelli di una vittoria per 4-0. Poi ci sono stati troppi errori, in un primo tempo con poco controllo della partita e un secondo dominato. Finalmente, dopo i primi segnali, si sta cominciando a rivedere una buona condizione atletica nella squadra. In Europa c'è più spazio e Barak in area di rigore si esalta, se ha spazio. Duncan e Mandragora insieme sono un'emergenza. Soli loro due non ci stanno, giocando a fianco ad un altro vanno meglio. Non so come Italiano sceglierà di giocare domenica, però non mi dispiacerebbe rivedere il tentativo con tutti i migliori insieme. Come l'azzardo visto con la Lazio, confermato contro il Torino".