Finale, è OlympiaKAOS. Quando i bambini fanno oh!

E' la miglior medicina per scaldare i motori per la finale. Adesso c'e' da sistemare il Napoli, ogni volta che gli incontriamo mi viene sempre in mente la serata di Roma 2014 e batterli e' sempre motivo di gioia. Sono convinto che sara' un gran match e vedremo una Fiorentina supermotivata. Sara' anche la prima per la nuova maglia del prossimo anno, mossa di marketing usata da tanti top club. Spero che i fiori si siano appassiti e tornino mute semplici dal profumo calcistico e non da surf.