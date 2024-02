Dopo due anni e mezzo, Italiano ha un centravanti degno di questo nome

Oggi però ( dopo quattro centravanti, e circa 50 milioni spesi di soli cartellini più gli ingaggi) Andrea è finalmente a Firenze e pazienza se nel frattempo tanti quattrini sono volati (più o meno invano) dalla finestra. Del resto, “i soldi non sono un problema”. Resta semmai un pizzico di rammarico e di rimpianto per quello che sarebbe potuto essere e che non è stato ma adesso vale la pena mettere da parte il passato, e pensare al presente. Lo scrivemmo subito, e siamo felici di ribadirlo: prendere Belotti a gennaio, in mezzo ad un mercato a dir poco deludente, è stata un’ottima idea. E quanto successo tra Lecce e la gara col Frosinone ne è stata la piena dimostrazione.

che anche uno come Ikonè, all’improvviso, abbia tirato fuori una prestazione convincente? Già. Avere un centravanti vero permette infatti anche a chi gli sta attorno di esprimersi al meglio. Vale per Ikonè, per Nico e, ne siamo certi, varrà anche per Beltran e Bonaventura. Ovvio però, che il tema principale sia il gol. Gli attaccanti servono a quello e la partita col Frosinone ha chiarito una volta di più quanto sia determinante avere un giocatore che stappi le gare. Non era partita benissimo, la Fiorentina, ma grazie al timbro di Belotti (alla prima occasione buona) ha messo la strada in discesa. E questa squadra, si sa, quando passa in vantaggio diventa una bega per tutti.