Belotti flop, i numeri sono impietosi. Ma l’errore è di chi si stupisce

Diciamoci la verità: se Cabral o Jovic avessero segnato la miseria di 1 gol in 13 partite, sarebbe montata una sollevazione popolare contro di loro. Il Gallo Belotti continua a vantare, invece, un sostegno maggioritario (meglio così, intendiamoci) però i suoi numeri sono diventati veramente impietosi. 9 gare di campionato (di cui 8 da titolare), 3 gare di Conference (2 da titolare), 1 partita di Coppa Italia giocata quasi per intero: oltre 1000' e appena 1 rete messa a referto contro il Frosinone. Più 1 assist per Kayode con la Lazio. Non ce ne voglia il buon Andrea, che sul piano dell'impegno è encomiabile e va detto che il suo battagliare su ogni pallone, il suo sacrificarsi nel lavoro sporco, qualche beneficio ai compagni lo porta. Però a gennaio la Fiorentina cercava un attaccante che risolvesse, o almeno migliorasse, il problema del gol e ad oggi la missione sta fallendo. E a dirla tutta, non è una grande sorpresa .

Belotti, i gol mancano da due anni

Belotti sta mantenendo, di fatto, la media-gol delle ultime due stagioni. Nella sua esperienza alla Roma il Gallo ha segnato in campionato 3 gol in 45 presenze (17 da titolare), bottino un po' rimpolpato in Europa League. Ma che fosse un attaccante in fase calante era chiaro ed evidente - altrimenti una diretta concorrente non te l'avrebbe regalato. Nel mio piccolo scrissi subito che si trattava dell'ennesima "scommessa", mentre tutto intorno leggevo pareri entusiasti per l'arrivo di un bomber che avrebbe segnato a raffica. Certo non pensavo che Belotti avrebbe fatto peggio dei suoi predecessori, anche perchè il centravanti ex Toro ha dimostrato in carriera di saper segnare eccome, ma quando la parabola diventa discendente, non è semplice invertire la rotta. Degli esempi ci sono (penso al Toni post Arabia) e magari Belotti da domani ricomincerà a segnare trascinando la Fiorentina ad un super finale di stagione. Me lo auguro. Altrimenti a giugno dovrà ripartire la caccia al centravanti che dura ormai da oltre due anni.