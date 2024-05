Hayen: “La squadra ha fame. Conosciamo i punti deboli della Fiorentina”

Vigilia di Club Brugge-Fiorentina, semifinale di ritorno di Conference League in programma domani sera alle 18:45. Il tecnico Nicky Hayen presenta in conferenza stampa la sfida, queste le parole raccolte (LA CONFERENZA DI MIGNOLET) :

"Mi sento tranquillo, voglio vincere tutte le partite. Abbiamo tanta fiducia per domani, mi fido dei miei giocatori che hanno fatto molto bene fino ad oggi. Il gruppo ha veramente fame e vogliamo disputare una grande prestazione. Skov Olsen? Tutti i giocatori sono importanti, ci sarà bisogno di tutti. Sappiamo quali sono i punti di forza e i punti deboli della Fiorentina e abbiamo lavorato su quelli. Sono una squadra che vuole tenere il possesso e fare un gioco offensivo, gli esterni d'attacco sono importanti per loro. I giocatori hanno fiducia e sanno cosa devono fare. Domani è una grande partita, è bello per tutti noi, ma siamo concentrati al 100% come ogni altra partita. Abbiamo visto molte partite della Fiorentina, anche quella di ritorno in Coppa Italia con l'Atalanta che dimostra che anche partendo da 1-0 si può ribaltare il risultato".