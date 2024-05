Le ultime sul Club Brugge: possibili 5 novità in formazione

Dopo l'allenamento di rifinitura di questa mattina e la conferenza stampa del tecnico Hayen, iniziano ad emergere indicazioni sulla probabile formazione del Club Brugge nella semifinale di ritorno di Conference League domani contro la Fiorentina. Rispetto al match di andata della scorsa settimana al Franchi ci saranno alcune novità nel 4-2-3-1 / 4-3-3 dei bluneri. Tre sicure: Jackers e Meijer sono infortunati e al loro posto ci saranno Mignolet tra i pali e De Cuyper a sinistra. In mediana mancherà lo squalificato Onyedika (espulso all'andata), dovrebbe giocare Vetlesen. Ma non solo perchè come esterno alto a destra dovrebbe trovare spazio dal 1' l'ex Bologna Skov Olsen, reduce da un gran gol segnato in campionato e ormai pienamente ristabilito dall'infortunio. Ballottaggio infine in difesa tra due giovanissimi, con il colombiano Ordonez (classe 2004) che sembra in vantaggio su Spileers (2005) per far coppia con il più esperto Mechele. LE PROBABILI FORMAZIONI