Freitas: “Vi racconto il Braga. Ecco quale è il suo punto debole”

"Il Braga è una squadra che negli ultimi anni è una presenza abituale in queste partite europee. Ha raggiunto la finale di Europa League con il Porto. Nell'ultimo anno è arrivato nei quarti di finale. Ha esperienza in campo europeo ed è una squadra che ha ottenuto grande prestigio sia in Portogallo che in Europa. Secondo me questa doppia sfida è veramente equilibrata. Le squadre italiane sono sempre difficili da affrontare, però il Braga è una squadra compatta. Sarà una partita equilibrata, dove uno sbaglio individuale può essere decisivo. Troveremo qualità collettiva nelle due squadre. Il Braga ha delle armi importanti comunque. Lo stadio è particolare. Ci sono due tribune centrali e dietro alle porte non c'è pubblico. È un ambiente un po' freddo, e non sarà lo stesso di Firenze. Ricardo è uno che arriva sempre in doppia cifra per assist e gol. Vitinha è una prima punta atipica. Sembra più un tedesco dati i ritmi alti. Il punto debole è una certa lentezza dietro. Questo dovrà sfruttare la Fiorentina."