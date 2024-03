Tare alla Fiorentina? Pedullà nega tutto: “Solo fake news, Pradè rimane”

In questa settimana sono spopolate le voci introno ad un possibile addio di Pradè e Burdisso, con Tare come possibile nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Voci che si sono intensificate sempre di più avvinandosi alla sfida contro la Roma di De Rossi. Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha però negato il tutto nel suo editoriale: "Ci sono chiavi di lettura prive di fondamento che sinceramente a noi non risultano: per esempio, Daniele Pradè sul punto di lasciare la Fiorentina, lo direbbero i rumors… Ma con i rumors non si fanno notizie, al massimo si prendono abbagli e si depista il prossimo. Esattamente come un abbaglio, chiamasi fake news, è l’accostamento di Igli Tare alla Fiorentina, sulla scia di fonti albanesi non meglio verificate. Anche questi sono spot in libertà, il problema è che in Italia qualcuno ci casca…".