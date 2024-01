Limati gli ultimi dettagli, Brian Rodriguez può partire per Firenze

Brian Rodriguez è virtualmente della Fiorentina. Accordo trovato su tutti i dettagli, il giocatore è atteso in Italia in queste ore

Tutto fatto

Si parla di una trattativa ormai delineata e di un affare chiuso da lunedì, cui mancava la parte accessoria, che avverrà oggi. Mancava sostanzialmente la percentuale da aggiungere alla quota fissa di sei milioni per avvicinare la richiesta di otto dei messicani. Limati questi dettagli, fra oggi e domani Rodriguez prenderà il primo volo per l'Italia: appuntamento a Firenze per firmare un quadriennale con opzione per il quinto anno con la Fiorentina.