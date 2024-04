Italiano primo nome della lista di De Laurentis, ma occhio a Conte

Il sogno Conte

Sullo sfondo però, è presente ancora un po' di speranza per affondare il colpo che Aurelio De Laurentis sogna. AntonioConte, fu già cercato nel corso di questa stagione, ma rifiutò perché l'idea di occupare una panchina a stagione in corso non rientrava nei suoi piani. De Laurentis sembra quindi voglioso di provare ad affondare il colpo, con Conte che valuterà le varie opzioni. Sicuramente l'arrivo dell'allenatore pugliese a Napoli potrebbe condizionare alle la panchina viola per la prossima stagione. Lo riporta Calciomercato.com