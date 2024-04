Il mercato cambia la Fiorentina. Rui Silva, Fernandez, il ritorno di Dia: i nomi

In estate sarà rivoluzione per la Fiorentina, che inizia a guardare al mercato. Già tanti nomi sul taccuino dei dirigenti viola

La Fiorentina pensa già al futuro e volge lo sguardo al mercato che aprirà il 30 giugno. Saranno tanti i movimenti in entrata e uscita dei viola in estate e La Gazzetta dello Sport propone una carrellata dei primi nomi che orbitano attorno ai viola. Per la porta è spuntato il nome di Rui Silva, classe '94 titolare del Betis e cercato anche da Ajax, Nottingham Forest, Porto ed Everton. In difesa, non solo Alberto Dossena del Cagliari, ma uno degli obiettivi è il giovanissimo Juan Gimenez del Rosario Central. Dopo Infantino, Burdisso potrebbe chiudere un altro acquisto con la squadra rosarina, il talentuoso classe 2006 di cui si parla moltissimo in patria.