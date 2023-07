Damiani: “Gendrey? È da Fiorentina. Ed a Viti farebbe bene tornare in Italia”

"Per quanto mi riguarda Gendrey è un giocatore di qualità che può essere da Fiorentina. Corvino è un grande scopritore di talenti. Sta facendo bene ed è un giocatore che può giocare già in club di livello come la Fiorentina. Maxime Lopez? Non ha una grande fisicità, ma è un regista a tutto campo, intelligente e con tanto dinamismo. È un giocatore completo e sarebbe un buon acquisto per la Fiorentina. Mi fido molto della dirigenza della Fiorentina comunque, che saprà sicuramente trovare il giocatore giusto. Viti? Difetta di velocità, ed è per questo che ha faticato in Francia, dove ci sono dei ragazzi rapidissimi. Mi piace molto però, perché è tatticamente molto bravo ed un ritorno in Italia potrebbe fargli bene".