Da Salerno sicuri: offerta ufficiale della Fiorentina per Dia. Fissato il prezzo

La Fiorentina continua a seguire con interesse il futuro di Boulaye Dia. Anzi, secondo quanto riferiscono da Salerno, i viola fanno sul serio per il senegalese. Stando a quanto scrivono i colleghi di Tutto Salernitana, i granata hanno ricevuto ben quattro offerte ufficiali per l'attaccante. Milan, West Ham, Eintracht Francoforte e Fiorentina. Sarebbero queste le società ad aver fatto pervenire un offerta sul tavolo di Iervolino. "La Salernitana è rassegnata all'idea di incassare una cifra inferiore a quanto preventivato. L'obiettivo è cederlo per almeno 16 milioni di euro senza contropartite tecniche".